أبو الغيط يُرحب بإعلان برلمان سلوفينيا الاعتراف بفلسطين

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أحمد جودة - القاهرة - رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بإعلان برلمان سلوفينيا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

وقال ابو الغيط إن هذه الخطوة تستحق التحية وهي تعكس اقتناعًا حقيقيًا بحل الدولتين ورغبة صادقة لدى دولة سلوفينيا في الدفاع عن هذا الحل وتجسيده على الأرض في أقرب أجل ممكن.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب اعتراف عدد من الدول الأوروبية التي سبق وأن اتخذت خطوة مماثلة ليصل إجمالي الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية إلى نحو 148 دولة، مُضيفًا أن الاعتراف يُمثل ركنًا رئيسيًا من أركان قيام الدولة في القانون الدولي.

ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة تأكيده أن هذه الخطوة تعكس الموقف السياسي والأخلاقي والقانوني السليم، وأنها تُمثل علامة مهمة على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أنها تُمثل اسهامًا أكيدًا في تحقيق السلام، داعيًا الدول التي لم تُقدم على هذه الخطوة بعد مراجعة موقفها والوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ.