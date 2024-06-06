العالم اليوم - بالفيديو.. زرافة تنتزع طفلة من يد أمها وتثير الذعر

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. زرافة تنتزع طفلة من يد أمها وتثير الذعر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يونيو 2024 01:21 مساءً - عاشت عائلة من ولاية تكساس الأميركية لحظة ذعر خلال رحلة سفاري بالسيارة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكر المصدر أن جيسون توتن وزوجته سييرا روبرت وأطفالهما كانوا يقومون برحلة سفاري على متن سيارتهم في مركز "فوسيل ريم" للحياة البرية بمدينة غلين روز التابعة لولاية تكساس.

ويسمح "Fossil Rim" للزائرين بإطعام بعض الحيوانات، مثل الزرافة.

ويظهر الفيديو، المنتشر على نطاق واسع في المواقع الاجتماعية، زرافة تقترب من سيارة توتن. وحينها حاولت العائلة الصغيرة إطعام الزرافة، مما أثار إعجاب طفلتهما الصغيرة، ببيزلي.

وفي لمح البصر، مسكت الزرافة قميص الفتاة الصغيرة ونزعتها من يد أمها ورفعتها في الهواء.

وكان رد فعل روبرت سريعا، حيث تدخلت على الفور ومسكت ببيزلي وأعادتها إلى حضنها.

وقال توتن: "نظرت من النافذة الخلفية ورأيت الزرافة.. توقف قلبي، لقد أخافتني بشدة".

وأوضح: "تفهمنا أن الوضع كان مجرد حادث، وأن الزرافة كانت تنوي انتزاع كيس الطعام من يدي بيزلي".