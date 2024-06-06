العالم اليوم - موظفون يحذرون من "كوارث" قد يسببها الذكاء الاصطناعي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يونيو 2024 01:21 مساءً - وقَع بعض العاملين الحاليين والسابقين في صناعة الذكاء الاصطناعي، خطابا يحذرون فيه من الأخطار المرتبطة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنها ترسيخ التفاوت الاجتماعي والاقتصادية القائم، ونشر معلومات مضللة.

وفي هذا السياق، قال الخبير في الذكاء الاصطناعي نادر غزال في حديث لبرنامج الصباح على "دوت الخليج": هذا التحذير يختلف عن كل ما سبق لأنه صدر من مطبخ الذكاء الاصطناعي.

يبدو أن نوعا من الخوارزميات تخطى المصلحة العامة إلى مصالح أضيق.

هناك اتفاقية عدم الإفصاح، والموظف ملزم بعدم التصريح عما يتم في الشركة التي يعمل فيها، وهذا التحذير يعني أن هناك دورا رقابيا لم يكن كاف.

لجأ الموظفون إلى تجميع أنفسهم والتحذير بشكل جماعي لتجاوز هذه العقبة.

دخول الذكاء الاصطناعي في كافة مناحي الحياة يستوجب وجود هيئات ناظمة وقوانين.

هذا التحذير يدل على سرعة في تطور الذكاء الاصطناعي وأدواته.

القطاع الخاص ربحي، وبالتالي يترجم الجوانب الأخلاقية بما يخدم ربحه المادي.

الدولة يجب أن تضع يدها على كل تطوير للذكاء الاصطناعي.

المشكلة الكبرى تكمن في أن الآلة قادرة على تطوير نفسها، وبالتالي نحن بحاجة للسيطرة على الخوارزميات.

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