العالم اليوم - الإعلان عن "أفضل مطعم في العالم"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يونيو 2024 01:21 مساءً - نال مطعم "ديسفروتار" في برشلونة، الخميس، لقب "أفضل مطعم في العالم" ضمن قائمة "فيفتي بست" الشهيرة، التي هيمنت عليها هذا العام مطاعم من إسبانيا وأميركا اللاتينية.

وافتتح "ديسفروتار" (ويعني اسمه "استمتع" باللغة الإسبانية) في ديسمبر 2014 قرب سوق نينوت، وسط المدينة الواقعة بإقليم كتالونيا.

وقد وصفته قائمة "فيفتي بست"، التي تديرها مجلة "ريستورنت" البريطانية، بأنه مطعم ذو "تقنية بعيدة المدى وتفكير أصلي ونكهات رائدة".

ويدير "ديسفروتار" 3 طهاة تدربوا في مطعم "إل بولي" الشهير في روساس بإسبانيا، الذي تصدر قائمة "فيفتي بست" 5 مرات، أولاها في باكورة هذه التصنيفات سنة 2002.

كما حصل مطعم إسباني على المركز الثاني، وهو "أسادور إتشيباري" في مدينة أتشوندو بإقليم الباسك.

أما المركز الثالث فكان من نصيب "تابل دو برونو فيرجوس" في باريس، وهو من أغلى مطاعم العاصمة الفرنسية.

وحصل المطاعم الثلاثة على جوائزهم في حفلة أقيمت في لاس فيغاس.

وأُطلقت قائمة "فيفتي بست" عام 2002، ورسخت سريعا مكانتها كبديل دولي لدليل "ميشلان" الشهير في فرنسا.

وتعتمد القائمة على أكثر من ألف ناخب في 27 منطقة حول العالم، هم مزيج من طهاة ومدوني طعام وذواقة كثيري السفر.

وهيمنت المؤسسات الإسبانية والأميركية اللاتينية على المراكز العشرة الأولى في تصنيف هذا العام، إذ احتل مطعم "ديفرشو" في مدريد المركز الرابع، و"مايدو" في ليما عاصمة بيرو المركز الخامس، و"كوينتونيل" في مكسيكو سيتي المركز السابع، و"دون خوليو" في بوينس آيرس المركز العاشر.