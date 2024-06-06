العالم اليوم - أمين عام الناتو يعلق على "نشر قوات الحلف في أوكرانيا"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يونيو 2024 03:24 مساءً - أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الخميس، أنه لا خطط للناتو لنشر قوات في أوكرانيا التي يزودها العديد من أعضاء الحلف بأسلحة منذ بدء الحرب مع روسيا.

وقال ستولتنبرغ خلال زيارة لفنلندا: "التكتل الدفاعي يريد التزاما ماليا بعيد الأمد لضمان وقوفنا إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر".

وتابع أنه "على مدى الأشهر الماضية، شهدنا بعض الثغرات وبعض التأخير في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا"، مضيفا: "نريد أن نضمن أن ذلك لن يحدث مرة أخرى".

وهذه أول زيارة يجريها ستولتنبرغ إلى فنلندا منذ انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي في أبريل 2023.

وردا على سؤال بشأن خطر وقوع هجوم روسي على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، أجاب ستولتنبرغ: "لا نرى تهديدا عسكريا وشيكا ضد أي عضو في الناتو".

وقال: "الفكرة بوجود نوع من العد التنازلي لحرب قادمة خاطئة".

وتزامنت زيارة ستولتنبرغ مع انضمام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إلى زعماء غربيين في فرنسا لإحياء ذكرى إنزال النورماندي في الحرب العالمية الثانية.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي أثناء وجوده هناك بالرئيس الأميركي جو بايدن لمحادثات حول كيفية استعادة أوكرانيا لأراض بعد التقدم الروسي الأخير.