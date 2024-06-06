العالم اليوم - قتلى في ضربة على مدرسة بغزة.. وصواريخ تسهدف بلدات إسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر قتلى في ضربة على مدرسة بغزة.. وصواريخ تسهدف بلدات إسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يونيو 2024 03:24 مساءً - أفاد مراسل "دوت الخليج"، الخميس، بإطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق صفارات الإنذار في البلدات حول قطاع غزة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنتي حوليت ويعاد.

من جهة أخرى، أسفرت غارة إسرائيلية على مدرسة وسط غزة، تحولت إلى ملجأ للنازحين ويزعم الجيش الإسرائيلي أنها تستخدم "كمجمع لحماس"، عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا، بينهم 23 امرأة وطفلا، وفقا لمسؤولي الصحة المحليين.

وقال شهود ومسؤولون في المستشفى إن الغارة التي وقعت قبل الفجر أصابت مدرسة السردي، التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل للاجئين الفلسطينيين والمعروفة باسم "الأونروا".

وأضافوا أن المدرسة كانت مليئة بالفلسطينيين الذين فروا من الهجمات والقصف الإسرائيلي على شمال غزة.

وهذا هو أحدث مثال على سقوط أعداد كبيرة من الضحايا وسط الفلسطينيين، الذين يحاولون البحث عن ملجأ، بينما توسع إسرائيل هجماتها في قطاع غزة.

وعملت مدارس الأونروا في مختلف أنحاء غزة كملاجئ منذ بداية الحرب، التي أدت إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني.

وقال الجيش الإسرائيلي: "قبل الغارة، تم اتخاذ عدد من الخطوات لتقليل خطر إلحاق الأذى بالمدنيين غير المشاركين أثناء الغارة، بما في ذلك إجراء المراقبة الجوية، والحصول على معلومات استخباراتية إضافية".

وبدأت الحرب الأخيرة بهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والذي قتل فيه المسلحون نحو 1200 شخص واحتجزوا 250 آخرين كرهائن.

فيما أدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل ما لا يقل عن 36 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة، التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين في أرقامها.