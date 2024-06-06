بيان من عدة دول يدعو إسرائيل وحماس لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 03:31 مساءً - كشف البيت الأبيض، عن بيان مشترك من قادة الولايات المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا ودول أخرى بشأن غزة، يطالب حركة حماس الفلسطينية بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وأوضح البيت الأبيض، أن البيان المشترك يدعو قادة إسرائيل وحماس إلى تقديم تنازلات نهائية لإبرام الصفقة التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف البيان الذي أعلن عنه البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن هذه الدول تدعم بشكل كامل تحركًا باتجاه إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين وفقًا للمقترح المطروح الآن على الطاولة.

وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق "من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإعادة تأهيل غزة، إلى جانب ضمانات أمنية للإسرائيليين والفلسطينيين، وإتاحة فرص لسلام طويل الأمد أكثر استدامة وحل الدولتين".

وتابع البيان: "في هذه اللحظة الحاسمة، ندعو قادة إسرائيل وكذلك حماس إلى تقديم أي تنازلات نهائية ضرورية لإبرام هذه الصفقة وتوفير الراحة لأسر المحتجزين، وكذلك لأسر كلا جانبي هذا الصراع، بما في ذلك السكان المدنيين.. لقد حان وقت انتهاء الحرب وهذه الصفقة هي نقطة البداية الضرورية".

وكشف بايدن يوم الجمعة، عن اقتراح بوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل لإنهاء الحرب التي حصدت أرواح عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية في غزة.

ويدعو الاقتراح إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين وأسرى فلسطينيين وإعادة إعمار غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرًا وبرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، ودمارًا هائلًا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلًا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.