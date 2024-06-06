نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدهور حافلة نقل مدرسية تُقلّ أكثر من 50 طفلًا وسقوطها في نهر العاصي بسوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ‏مصادر سورية، تدهور حافلة نقل مدرسية تُقلّ أكثر من 50 طفلًا وسقوطها في نهر العاصي قرب مدينة دركوش بريف إدلب الغربي.

وفي وقت سابقْ أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) شنّ غارات جوية في العراق وسوريا ضد فصائل موالية لطهران وقوات لفيلق القدس، الوحدة الموكلة العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.

وجاء في بيان سنتكوم أن القوات ضربت أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا بينها مراكز قيادة وتحكّم واستخبارات وكذلك مرافق لتخزين الصواريخ والمسيّرات.