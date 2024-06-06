نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيلون ماسك يتوقع اختفاء بعض الدول بسبب مشاكل ديموغرافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الملياردر الأمريكي ومؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك أن العديد من الدول يمكن أن تختفي إذا لم تتخذ تدابير عاجلة لزيادة معدل الولادات.

حذر رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك من أن العديد من دول العالم يمكن أن تختفي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة رامية إلى تحسين الأوضاع الديموغرافية.

وقال:" أنا سعيد لأن الحكومة اليابانية تدرك أهمية هذه القضية".

وكتب ماسك في مدونته على شبكة X الاجتماعية التابعة له: "إذا لم يتم اتخاذ إجراء حاسم، فسوف تختفي اليابان والعديد من الدول الأخرى".

وكما ذكرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية في وقت سابق فإن سلطات طوكيو تخطط لإطلاق تطبيق المواعدة الخاص بها الصيف الجاري في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى زيادة معدل الولادات في البلاد.

وقال موقع KP.RU الإلكتروني الروسي إن هذا ليس التصريح الأول لماسك بشأن الوضع الديموغرافي في العالم، فقد أعلن في يناير الماضي أن "الانهيار الديموغرافي يهدد البشرية".

بالإضافة إلى ذلك، توقع ماسك أن عام 2024 سيجلب مشاكل أكثر من الأعوام الأربعة السابقة. وفي رأيه أن العام الجاري سيكون أكثر جنونا.