العالم اليوم - السلاح الأميركي في أوكرانيا.. بايدن يحدد موقفه من ضرب موسكو

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يونيو 2024 05:18 مساءً - شدد رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، على ضرورة عدم استخدام أوكرانيا للأسلحة الأميركية في ضرب العاصمة الروسية موسكو أو الكرملين.
وأوضح بايدن خلال مقابلة مع شبكة إي بي سي: "يُسمح باستخدامها (الأسلحة الأميركية) بالقرب من الحدود (مع روسيا) عندما تتم مهاجمة أوكرانيا من الجانب الآخر من الحدود".
وأضاف الرئيس الأميركي: "نحن لا نسمح بضربات على مسافة 200 ميل داخل روسيا ولا نسمح بضربات على موسكو أو الكرملين".
وحول تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي قال فيها: "تزويد أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة لتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية هو مشاركة مباشرة في هذه الحرب"، علق بايدن: "لقد عرفته منذ أكثر من 40 عاماً. لقد كان يثير قلقي لمدة 40 عاماً. إنه ليس رجلاً محترماً".
وواصل هجومه على الرئيس الروسي: "إنه دكتاتور، وهو يكافح من أجل التأكد من أنه يحافظ على تماسك بلاده مع الاستمرار في هذا الهجوم".
وتابع بايدن: "نحن لا نتحدث عن منحهم الأسلحة لضرب موسكو، أو ضرب الكرملين، فقط عند الحدود حيث يتعرضون لنيران كبيرة من الأسلحة التقليدية التي يستخدمها الروس للذهاب إلى أوكرانيا لقتل الأوكرانيين".
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