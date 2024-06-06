العالم اليوم - السلاح الأميركي في أوكرانيا.. بايدن يحدد موقفه من ضرب موسكو

انتم الان تتابعون خبر السلاح الأميركي في أوكرانيا.. بايدن يحدد موقفه من ضرب موسكو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يونيو 2024 05:18 مساءً - شدد رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، على ضرورة عدم استخدام أوكرانيا للأسلحة الأميركية في ضرب العاصمة الروسية موسكو أو الكرملين.

وأوضح بايدن خلال مقابلة مع شبكة إي بي سي: "يُسمح باستخدامها (الأسلحة الأميركية) بالقرب من الحدود (مع روسيا) عندما تتم مهاجمة أوكرانيا من الجانب الآخر من الحدود".

وأضاف الرئيس الأميركي: "نحن لا نسمح بضربات على مسافة 200 ميل داخل روسيا ولا نسمح بضربات على موسكو أو الكرملين".

وحول تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي قال فيها: "تزويد أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة لتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية هو مشاركة مباشرة في هذه الحرب"، علق بايدن: "لقد عرفته منذ أكثر من 40 عاماً. لقد كان يثير قلقي لمدة 40 عاماً. إنه ليس رجلاً محترماً".

وواصل هجومه على الرئيس الروسي: "إنه دكتاتور، وهو يكافح من أجل التأكد من أنه يحافظ على تماسك بلاده مع الاستمرار في هذا الهجوم".

وتابع بايدن: "نحن لا نتحدث عن منحهم الأسلحة لضرب موسكو، أو ضرب الكرملين، فقط عند الحدود حيث يتعرضون لنيران كبيرة من الأسلحة التقليدية التي يستخدمها الروس للذهاب إلى أوكرانيا لقتل الأوكرانيين".