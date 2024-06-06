العالم اليوم - السعودية.. نجاح فصل توأم سيامي فلبيني بعد عملية دقيقة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يونيو 2024 05:18 مساءً - تمكّن الفريق الجراحي في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض من فصل التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا وعائشة"، بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 5 ساعات.

ونفذت العملية على 5 مراحل، وشارك فيها 25 من الأطباء الاستشاريين والمختصين والكوادر التمريضية والفنية في تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة التجميل والتخصصات الأخرى المساندة.

وبحسب وكالة أنباء "واس"، أوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية عبدالله بن عبد العزيز الربيعة في تصريح صحفي أن "العملية تمت بسلاسة كما خطط لها".

وأكد أن هذا الإنجاز الطبي يعكس التفوق الطبي السعودي؛ الذي يأتي انسجاما مع أهداف رؤية 2030 لتطوير القطاع الصحي بالمملكة، ورفع جودته وكفاءته.