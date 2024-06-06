العالم اليوم - هل تكتفي روسيا بتصدير القمح للمشترين التقليديين هذا الموسم؟

انتم الان تتابعون خبر هل تكتفي روسيا بتصدير القمح للمشترين التقليديين هذا الموسم؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يونيو 2024 06:24 مساءً - قال فيتالي سيرجيوتشوك، عضو مجلس إدارة بنك "في.تي.بي" إن روسيا قد تقلص انتشار صادراتها من الحبوب في الموسم الجديد بسبب مشاكل تتعلق بالمحصول، لتحافظ على توفير الإمدادات لأسواقها التقليدية.

وألحق الصقيع أضرارا بمحاصيل في العديد من المناطق الروسية هذا العام بينما شهدت مناطق أخرى جفافا، ما دفع المحللين إلى خفض توقعاتهم لحصاد هذا العام.

وأضاف سيرجيوتشوك خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج "من المحتمل ألا تكون الصادرات منتشرة على نطاق واسع كما هو الحال في الموسم الحالي".

وبنك في.تي.بي هو أحد أكبر بنوك روسيا في القطاع الزراعي.

وقال سيرجيوتشوك إن روسيا حاضرة في أسواق الحبوب مثل المكسيك وإندونيسيا وفيتنام في الموسم الحالي حيث يلعب مصدرون آخرون عادة دورا كبيرا، مضيفا أن موسكو ستحاول ضمان استمرار لعب دور بارز في إمداد دول جنوب العالم.

وأوضح أن صادرات الحبوب الروسية هذا الموسم، الذي ينتهي خلال أقل من شهر، بلغت بالفعل 65 مليون طن حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل الرقم القياسي إلى 70 مليون طن في نهاية الموسم.

وتوقعت وزارة الزراعة أن تصل صادرات الحبوب من روسيا في موسم 2024/2025 إلى نحو 60 مليون طن.

وروسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم.

ووفقا لبيانات وكالة بروزيرنو التحليلية، في الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2023، كانت تركيا هي أكبر مستوردي الحبوب الروسية، إذ استوردت أكثر من 3.5 مليون طن، يليها مصر التي اشترت 2.7 مليون طن.

وزودت روسيا إندونيسيا بنحو 700 ألف طن من الحبوب، والمكسيك بما يقرب من 382 ألف طن، وفيتنام بما يزيد قليلا عن 131 ألف طن. وجميع هذه الدول اشترت قمحا، كما اشترت فيتنام ذرة.

وخرج في.تي.بي رسميا من تجارة الحبوب قبل عام، معلنا عن بيع حصة في شركة دميترا، وهي إحدى أكبر شركات تجارة الحبوب.