شرطة نيويورك تسعى لإلغاء رخصة سلاح ترامب بعد الإدانة فى قضية الممثلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 07:28 مساءً - تسعى إدارة شرطة نيويورك الأمريكية لإلغاء الترخيص الممنوح للرئيس السابق دونالد ترامب بحمل سلاح غير ظاهر بعد ادانته في قضية المدفوعات السرية لممثلة الأفلام الإباحية، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وقال الناس إن ترامب كان لديه تصريح حمل مخفي في نيويورك وكان لديه ثلاثة مسدسات مسجلة بموجب التصريح. تم تسليم اثنين منهم إلى قسم التراخيص بقسم الشرطة في الوقت الذي تم فيه اتهام السيد ترامب في أبريل 2023 بـ 34 تهمة لتزوير سجلات الأعمال، وفقًا للأشخاص المطلعين على الأمر، تم بالفعل نقل المسدس الثالث بشكل قانوني إلى فلوريدا، ومن غير الواضح ما إذا كانت لا تزال في حوزة السيد ترامب.

قالت مصادر للصحيفة ان ترامب لديه تصريح لحمل سلاح في نيويورك ولديه 3 مسدسات مرخصة ومسجلة بموجب التصريح، تم تسليم اثنين منهم الى قسم التراخيص في احد اقسام الشرطة بالتزامن مع اتهام ترامب في ابريل 2023 بالتهم الـ 34 الجنائية بتزوير سجلات الاعمال، بينما تم بالفعل نقل السلاح الثالث بشكل قانوني الى فلوريدا ومن غير الواضح ما اذا كانت لا تزال في حوزة ترامب

بموجب القانون الفيدرالي وقانون الولاية في نيويورك وفلوريدا، يمنع الأشخاص المدانون بارتكاب جنايات من حيازة سلاح ناري، وستكمل إدارة الشرطة تحقيقًا من المرجح أن يؤدي إلى إلغاء تصريح الحمل المخفي الخاص بترامب، ويحق للرئيس السابق تقديم طعن على هذه الخطوة.

وفي بيان، لم يتطرق ستيفن تشيونج، المتحدث باسم حملة ترامب، بشكل مباشر إلى إمكانية إلغاء تصريح ترامب، قائلاً: "إن أصدقاء بايدن في الحزب الديمقراطي يشعرون بالذعر واختاروا الاستمرار في إساءة استخدام سياستنا التي كانت عظيمة في السابق النظام القضائي لملاحقة خصمهم السياسي الأول والتدخل في انتخابات الرئاسة الامريكية المقبلة".