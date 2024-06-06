نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصين تجدد حرصها على إيجاد حل للأزمة الأوكرانية بمعزل عن مؤتمر سويسرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن الصين ستواصل العمل على تهيئة الظروف لحل الصراع في أوكرانيا.

وقالت نينغ خلال مؤتمر صحفي تعليقا على نتائج اللقاء مع وفد كييف في بكين: في ما يتعلق بمؤتمر السلام في سويسرا، أوضحنا في أكثر من مناسبة موقف الجانب الصيني، وسنواصل بطريقتنا الخاصة الدفع باتجاه عقد مفاوضات السلام وسنعمل مع جميع الأطراف لتهيئة الظروف لتسوية الأزمة الأوكرانية سياسيًا"..

وفي اليوم السابق، أجرى ممثلو وزارتي الخارجية من البلدين مشاورات في بكين. ومثل أوكرانيا النائب الأول لوزير الخارجية أندريه سيبيجا، والصين - نائب وزير الخارجية سون ويدونغ. وقد أطلع سيبيجا زميله الصيني على الاستعدادات لعقد المؤتمر في سويسرا.

ومن المقرر أن تعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل بالقرب من مدينة لوسيرن. ودعي ممثلو نحو 160 دولة لحضور الاجتماع، لكن روسيا لم توجه إليها دعوة للحضور.

وأشارت ماريا زاخاروفا، المسؤولة بوزارة الخارجية، إلى أن موسكو لم ولن تنوي المشاركة في “المؤتمر الذي سيعقد على أساس صيغة فلاديمير زيلنسكي”.

وأوضح السفير في برن سيرجي جارمونين أن روسيا ترفض حضور هذا الحدث، لأن الغرض من هذا الاجتماع هو توجيه إنذار نهائي لموسكو.

وفي الوقت نفسه، رفض ممثلو العديد من الدول أيضا المشاركة في المؤتمر. مثل رئيسي البرازيل وجنوب إفريقيا.

وفي الأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية الصينية إن أجندة المؤتمر تتعارض مع المسار الصيني، ما يجعل من الصعب على بكين المشاركة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن القمة في سويسرا لا تهدف لتحقيق نتائج بشكل واضح. وفقا له، من دون مشاركة موسكو من المستحيل الحديث عن نتائج جدية