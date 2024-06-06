نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاكم لوغانسك: نسبة الصواريخ الغربية التي يتم إسقاطها في ازدياد وستبلغ الحد الأقصى قريبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حاكم جمهورية لوغانسك الشعبية أن نسبة تدمير الصواريخ الغربية، بما في ذلك SCALP الفرنسية، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية آخذة في الازدياد وستصل قريبا إلى الحد الأقصى الممكن.

وحاكم جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باستشنيك، في تصريح صحفي يوم الخميس: "لقد بدأ العدو في استخدام أحدث الأسلحة، على سبيل المثال، الاستخدام الأخير لصاروخ SCALP الفرنسي، يجب على قوتنا أن تفهم كيف يعمل. أعلم أنهم يعملون في هذا الاتجاه، وأنا متأكد من أنه في المستقبل القريب سترتفع النسبة المئوية للأهداف الجوية التي تضربها وحدات دفاعنا الجوي إلى الحد الأقصى".

وفي حديثه عن القصف المتزايد لأراضي جمهورية لوغانسك الشعبية من قبل قوات كييف، أشار باستشنيك إلى أنها مرتبطة أيضا بنجاحات القوات الروسية، وقال "أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث لسببين. الأول هو أن التشكيلات العسكرية الأوكرانية تلقت أحدث الأسلحة من الدول الغربية، مما يسمح لها بتنفيذ هجمات، بما في ذلك على مدينة لوغانسك، والسبب الثاني، هو السعي إلى زعزعة استقرار الوضع الهادئ والخاضع للسيطرة إلى حد ما على أراضي الجمهورية.

وأضاف أن قصف القوات الأوكرانية لا يسمح لكبار المستثمرين بدخول المنطقة، ولا تستطيع سلطات الجمهورية إطلاق عدد من المؤسسات الصناعية في سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك.

هذا وقد زود عدد من الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، قوات كييف بصواريخ حديثة بعيدة المدى، كما سمحت واشنطن لكييف بضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

وتتواصل الدعوات التي يطلقها الغرب بشأن السماح للقوات الأوكرانية باستهداف الأراضي الروسية، وهو ما تصفه موسكو بأنه خطوة متهورة تدفع باتجاه مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.