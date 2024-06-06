الاتحاد الأوروبي يدعو لفتح تحقيق في الهجوم على مدرسة الأونروا بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 08:25 مساءً - دعا مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، حماس وإسرائيل إلى الموافقة على الخطة الأمريكية المكونة من 3 مراحل لوقف إطلاق النار في غزة.

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وطالب بوريل بضرورة بإجراء تحقيق في الضربة الإسرائيلية على مدرسة الأونروا في النصيرات بقطاع غزة.

وأكد المسئول الأوروبي في حديثه، أن التقارير الواردة من غزة تظهر أن العنف والمعاناة هما الحقيقة الوحيدة لمئات آلاف المدنيين الأبرياء.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم غارة جوية على مدرسة تابعة لوكالة الأونروا، زاعما وجود عناصر من حركة حماس بداخلها.