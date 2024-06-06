العالم اليوم - رويترز: مصر ستطرح مناقصة لشراء نحو 15 شحنة من الغاز الطبيعي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يونيو 2024 09:24 مساءً - قالت أربعة مصادر بقطاع الغاز لرويترز إن مصر تخطط لطرح مناقصة لشراء ما بين 15 و20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة خلال الصيف.

وذكر أحد المصادر أن من المتوقع طرح المناقصة في النصف الثاني من يونيو أو أوائل يوليو لتغطية الطلب في فصل الصيف خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر.

وأضاف مصدر آخر أن المناقصة في انتظار تعيين وزير للطاقة، بعدما تم تكليف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق من الأسبوع بتشكيل حكومة جديدة.

واشترت مصر أربع شحنات من سوق المعاملات الفورية هذا العام، واضطرت إلى دفع أسعار مرتفعة لأسباب من بينها السعي للاستلام الفوري.

وقال صامويل جود رئيس قسم تسعير الغاز الطبيعي المسال في وكالة "أرجوس" لتسعير السلع الأساسية: "كانت السوق تتوقع هذا من حيث الكميات الإجمالية. رأينا ارتفاع أسعار التسليم من إيطاليا واليونان وتركيا مقابل أسعار التسليم من تي.تي.إف وشمال غرب أوروبا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الطلب المصري وحاجة المشترين الآخرين في منطقة البحر المتوسط ​​إلى المنافسة".

وأوقفت عدة شركات للكيماويات والأسمدة في مصر العمل مؤقتا وبشكل احترازي في مصانعها بسبب زيادة الضغوط الناجمة عن الاستهلاك على شبكة الغاز الطبيعي مما أدى إلى عدم استقرار في الشبكة.

وقالت وزارة البترول إن إمدادات الغاز ستعود تدريجيا إلى مصانع الأسمدة اعتبارا من اليوم الخميس.

وانخفض إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2017، حسبما أظهرت بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).

وبلغ إنتاج الغاز في عام 2023 نحو 59.29 مليار متر مكعب بانخفاض 11.5 بالمئة على أساس سنوي إلى أدنى مستوى منذ 2017 عندما كان نحو 50.72 مليار متر مكعب.