واشنطن بوست : الغارة الإسرائيلية على مدرسة بوسط غزة نفذت بذخائر أميركية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 09:31 مساءً - رجحت صحيفة 'واشنطن بوست' الأميركية أن تكون الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص داخل مدرسة وسط غزة، الخميس، قد نفذت بذخائر أميركية.

وأسفرت الغارة الإسرائيلية على المدرسة التي تحولت إلى ملجأ للنازحين، ويزعم الجيش الإسرائيلي أنها تستخدم 'كمجمع لحماس'، عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا، من بينهم 23 امرأة وطفلا، وإصابة العشرات، وفقا لمسؤولي الصحة المحليين.

إسرائيل قصفت "من دون سابق إنذار"

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الخميس، إن إسرائيل قصفت 'من دون سابق إنذار' مدرسة تابعة لها في قطاع غزة لجأ إليها آلاف النازحين الفلسطينيين. وذكرت 'واشنطن بوست' أن خبيرين في الأسلحة فحصا لقطات الحطام الذي خلفته الغارة الإسرائيلية، وخلصا إلى أنه تم استخدام قنبلتين أميركيتين صغيرتي القطر من طراز 'جي بي يو 39'.