نتنياهو: إسرائيل في معركة صعبة

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، تقييما للوضع الأمني ​​في القيادة المركزية، وتلقى مراجعة عملياتية من مسؤول القيادة اللواء يهودا فوكس حول ما يحدث في قطاعه.

وتلقى بنيامين نتنياهو تحديثا للعمليات الهجومية التي نفذت مؤخرا في المنطقة، ولجهود حماية المستوطنات.

وفي نهاية تقييم الوضع، قال نتنياهو إن "إسرائيل تخوض معركة صعبة على جبهات عديدة"، مضيفا: "ويتم هذا الجهد وسط ضغوط دولية صعبة تمارس علينا، وأنا على ثقة بجنودنا وقادتنا".

واختتم كلامه قائلا: "ما كان لن يكون، سنغير هذا الواقع".

يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" قالت نقلا عن مسؤول مطلع إن قطر تلقت ردا أوليا إيجابيا من حماس على مقترح بايدن بشأن غزة، كما أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عن انفتاحه على وقف الحرب.

وأعلن مصدر مصري رفيع المستوى اليوم لقناة "القاهرة الإخبارية" أن القاهرة أجرت لقاءات واتصالات مكثفة خلال الساعات الأخيرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وتلقت إشارات إيجابية.

وعقب حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة الماضي عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع، دعت قطر ومصر والولايات المتحدة، في اليوم التالي، كلًّا من "حماس" وإسرائيل إلى إبرام اتفاق يجسد المبادئ التي أعلنها بايدن.

ولم تعلن إسرائيل موقفا نهائيا مما أعلنه بايدن لكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وصف العرض بأنه "غير دقيق"، وقال إنه لم يوافق على إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المقترح، وإنما فقط "مناقشة" تلك الخطوة وفق شروط تل أبيب.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 119 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين