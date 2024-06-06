نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "خشية تدخل إيران".. واشنطن تحذر تل أبيب من تحرك عسكري ضد لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مسؤولان أمريكيان ومسؤول إسرائيلي بأن الإدارة الأمريكية حذرت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة من فكرة "حرب محدودة" في لبنان وحذرت من أنها قد تدفع إيران إلى التدخل.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، تصاعد تبادل إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" المستمر منذ الهجوم الإرهابي الذي شنته "حماس" في 7 أكتوبر 2023، بشكل كبير في الأسبوعين الماضيين مما دفع بعض الأشخاص داخل الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية إلى الدعوة إلى توسيع نطاق القتال بشكل كبير ضد "حزب الله" وبدء حرب على جنوب لبنان.

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون للموقع إن "هناك قلقا متزايدا في الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع الإسرائيلية من أن الوضع في لبنان يصل إلى نقطة تحول. وتحاول الولايات المتحدة وفرنسا إيجاد حل دبلوماسي لتقليل التوترات على الحدود لكنهما لم تحرزا تقدما بعد".

وأكد مسؤولون أمريكيون لـ "أكسيوس" أن إدارة بايدن أبلغت إسرائيل أنها لا تعتقد أن "حربا محدودة" في لبنان أو "حربا إقليمية صغيرة" هي خيار واقعي لأنه سيكون من الصعب منعها من التوسع والخروج عن نطاق السيطرة.

وأشار مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إلى أن إدارة بايدن حذرت إسرائيل من أن الغزو البري للبنان، حتى لو كان فقط في المناطق القريبة من الحدود، من المرجح أن يدفع إيران إلى التدخل.

وأوضح "أكسيوس" أن "أحد السيناريوهات التي أثارتها الإدارة مع إسرائيل هو أن لبنان يمكن أن يمتلئ بمسلحين من الميليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق وحتى اليمن الذين يرغبون في الانضمام إلى القتال".

وزاد الجانبان من نطاق هجماتهما في الأسابيع الأخيرة، إذ أطلق "حزب الله" طائرات مسيرة وصواريخ ضد أهداف للجيش الإسرائيلي على بعد 50 كيلومترا من الحدود.

وقال الضابط القائد في القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي أوري غوردين: "سنواصل القتال بقوة وذكاء حتى تكتمل المهمة ألا وهي إعادة الأمن والشعور بالأمن إلى الشمال. هذه المسؤولية واضحة وتقع على عاتقنا".

وقال مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي إن الوضع يتصاعد منذ شهر مايو لأن "حزب الله" نفذ المزيد من الهجمات الناجحة بطائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية لم يتم اعتراضها، وفي الوقت نفسه، بدأ حزب الله في إطلاق صواريخ "بركان" برؤوس حربية زنة 1000 إلى 2000 رطل، مما ألحق أضرارا كبيرة بقواعد جيش الدفاع الإسرائيلي على طول الحدود.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لا تزال "قلقة للغاية بشأن خطر التصعيد على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية".

ولم يتم اتخاذ أي قرارات في اجتماع مجلس الوزراء الحربي، لكن الجيش الإسرائيلي قدم عدة خيارات لتوسيع القتال، بما في ذلك الغزو البري الذي يهدف إلى دفع قوة الرضوان الخاصة التابعة لـ "حزب الله" بعيدا عن الحدود، حسبما قال مسؤول الجيش الإسرائيلي.

وشدد على أنه منذ 7 أكتوبر، كانت توجيهات القادة السياسيين للجيش الإسرائيلي هي التركيز على هزيمة "حماس" في قطاع غزة وتجنب الحرب في لبنان، وقال المسؤول إن تغيير هذه السياسة قد تكون له عواقب بعيدة المدى.

وأشار المسؤول في الجيش الإسرائيلي إلى أن الحرب مع "حزب الله" أو القيام بعملية محدودة في لبنان سيكون لها "تأثيرات كبيرة على إسرائيل"، وبعد أن تكلف أرواحا واستنزافا للموارد، فمن المرجح أن تؤدي إلى اتفاق مماثل للاتفاق المطلوب حاليا بين إسرائيل ولبنان، مشددا على أن "علينا أن نفهم هذا قبل اتخاذ القرارات".