نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماكرون يعلن عزمه تسليم كييف مقاتلات وتدريب 4.5 ألف جندي أوكراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستسلم كييف طائرات مقاتلة من طراز "ميراج" وستقوم بتدريب الطيارين الأوكرانيين، كما تعتزم تدريب 4.5 آلاف جندي أوكراني وتجهيزهم.

وقال ماكرون في حوار مع وسائل إعلام فرنسية يوم الخميس: "غدا سنبدأ شكلا جديدا من التعاون ونعلن عن تسليم (كييف) طائرات ميراج 2000-5 المقاتلة مما سيسمح لها بحماية أراضيها ومجالها الجوي، وبالتالي سنبدأ بداية من الغد بتدريب الطيارين".

ووفقا لماكرون فإن "فرنسا تساعد الأوكرانيين في القتال، لكننا لا نريد التصعيد... من اجتماعي مع زيلنسكي غدا، سنبدأ تعاونا جديدا ونقدم طائرات ميراج 2000-5، ونعرض أيضا تدريب الطيارين".

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم برنامج لتدريب الطيارين الأوكرانيين "قبل نهاية العام".

هذا وقد صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس نهاية الشهر الماضي، بأنه لا يعارض السماح لكييف بضرب أهداف على الأراضي الروسية بأسلحة غربية.

وكان زعيم النظام في كييف فلاديمير زيلنسكي قد صرح في فبراير الماضي أنه بحث مع فرنسا إمكانية تزويد كييف بطائرات مقاتلة من طراز ميراج 2000، ولم يقدم تفاصيل أخرى.