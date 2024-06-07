ماكرون: السلام في أوكرانيا يجب أن يتحقق من خلال المفاوضات

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أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن السلام في أوكرانيا يجب أن يتحقق من خلال المفاوضات.

وأضاف ماكرون خلال لقاء أجراه مع قناة (BFMTV) التلفزيونية: أن وقت المفاوضات لم يحن بعد، لأن روسيا “مستمرة في التقدم”.

وتابع قائلا: أن “السلام لا يعني استسلام أوكرانيا”.

من جهتها اشارت موسكو في اكثر من مناسبة إلى استعدادها للتفاوض، لكن كييف فرضت حظرا عليه على المستوى التشريعي.

ويدعو الغرب روسيا إلى التفاوض، وتبدي موسكو استعدادها له، في حين ان الغرب يتجاهل رفض كييف المستمر للدخول في حوار.

وفي وقت سابق، صرح الكرملين بأن روسيا لا تضع أي شروط مسبقة للتفاوض، مشيرة إلى أن الأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا تتمثل بتحقيق أهداف العملية الخاصة؛ وهي تفضل تحقيقها بالطرق السلمية لكنها لا ترى حاليا اي وسيلة لتحقيقها إلا من خلال الوسائل العسكرية.

وتطالب موسكو بأن يكون الانتقال للحل السلمي مبنيا على الأخذ بالاعتبار الوضع الفعلي والحقائق الجديدة.