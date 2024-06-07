وزيرة بلجيكية تطالب بفرض عقوبات اقتصادية وحظر الأسلحة على إسرائيل

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أحمد جودة - القاهرة - دعت وزيرة التنمية البلجيكية الخميس إلى فرض "عقوبات اقتصادية وحظر الأسلحة على إسرائيل"، وذلك بعدما أدت غارة جوية إسرائيلية على مخيم للاجئين في وسط غزة إلى مقتل 40 مدنيًا على الأقل.

وكتبت كارولين جينيز عبر حسابها على منصة X تويتر سابقًا "مرة أخرى، يقع الأطفال الأبرياء ضحية للعنف الوحشي. لا يمكن تبرير هذا. يجب تكثيف الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية: حان الوقت لفرض عقوبات اقتصادية وحظر على الأسلحة".

وحذرت جينيز من أن "العنف لا يؤدي إلا إلى المزيد من العنف".

وجاءت تصريحاتها بعد مقتل ما لا يقل عن 39 نازحًا فلسطينيًا في غارة جوية إسرائيلية في وقت سابق اليوم على مدرسة تؤوي آلاف النازحين في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، وفقًا لسلطات غزة.

حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ بدا العدوان على غزة

وقتلت إسرائيل أكثر من 36،600 فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023 وأصابت أكثر من 83،000 آخرين، وفقًا للسلطات الصحية المحلية.

وبعد مرور ثمانية أشهر على الحرب، تحولت مساحات شاسعة من غزة إلى أنقاض وسط حصار خانق على الغذاء والمياه النظيفة والدواء.

وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.