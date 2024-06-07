العالم اليوم - "الكرسي الخيالي".. ما حقيقة فيديو بايدن "المحرج"؟

انتم الان تتابعون خبر "الكرسي الخيالي".. ما حقيقة فيديو بايدن "المحرج"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 يونيو 2024 04:21 صباحاً - أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس الأميركي، خلال مشاركته في مراسم إحياء الذكرى الثمانين لـ"إنزال النورماندي" في فرنسا، جدلا واسعا بعدما ظهر جو بايدن وهو يحاول الجلوس على كرسي "غير موجود"، ليتضح لاحقا أنه "مزيف" أو جرى التلاعب به.

وخلال مشاركته في إحياء ذكرى إنزال الحلفاء في الحرب العالمية الثانية والذي يعد أكبر هجوم برمائي في التاريخ، تم تداول فيديو يظهر جو بايدن وهو ينظر من فوق كتفه نحو مكان الجلوس بينما كان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال مستخدمون شاركوا الفيديو (الذي لم يكن يظهر فيه كرسي لمكان نظر بايدن بشكل واضح) على مواقع التواصل، إن الرئيس يعاني من مشاكل صحية، وأن زوجته جيل نبهته بعدم وجود كرسي ليجلس عليه.

وعبّر آخرون عن حزنهم للحال التي وصل إليها بايدن، وبأنه بات يتخيل الكرسي غير الموجود في المكان.

وهاجم فريق بايدن قائلين إنه لا يجب أن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، فحالته الصحية والعقلية لا تسمح له بذلك، مستشهدين بـ"فيديو الكرسي" أيضا.

ورغم الانتشار المهول للفيديو على منصات التواصل وتداوله كخبر أيضا في العديد من المواقع، إلا أن "الأسوشيتد برس" أوضحت عدم صحة الفيديو بنشر التسجيل كاملا لمراسم إحياء ذكرى "النورماندي" وفيه يظهر بشكل واضح الكرسي وجلوس الرئيس عليه.

وأشارت "الأسوشيتد برس" إلى أن الفيديو تم اجتزاؤه ونشره على مواقع التواصل مع أخذ لقطة تغطي بشكل جزئي على الكرسي الموجود في الحقيقة.