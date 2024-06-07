العالم اليوم - غوتيريش يحذر من اتساع النزاع على الحدود بين لبنان وإسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 يونيو 2024 06:24 صباحاً - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس إلى وقف الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله على طول الحدود بين الدولة العبرية ولبنان، معربا عن قلقه من خطر نشوب "صراع أوسع نطاقا تكون له عواقب مدمّرة على المنطقة".

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان إنه "مع استمرار تبادل إطلاق النار حول الخط الأزرق، فإن الأمين العام يدعو الأطراف مرة أخرى إلى وقف عاجل لإطلاق النار".

والخط الأزرق الذي رسّمته الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل في العام 2000 عندما انسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، هو خط مؤقت يقوم مقام الحدود بين البلدين.

وأضاف دوجاريك أن غوتيريش يخشى أن "يؤدي تبادل إطلاق النار هذا إلى نزاع أوسع نطاقا تكون عواقبه وخيمة على المنطقة".

وأبدى الأمين العام أسفه "لأننا فقدنا بالفعل مئات الأرواح، ونزح عشرات الآلاف، ودُمرت منازل وسبل عيش على جانبي الخط الأزرق".

وتصاعدت وتيرة التبادل اليومي لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني في الأيام الأخيرة، في خضمّ الحرب في الدائرة منذ ثمانية أشهر في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس التي يُعتبر حزب الله حليفا لها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد الأربعاء أن الدولة العبرية "مستعدة لعملية مكثفة للغاية" على حدودها الشمالية حيث أدى إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة من قبل التشكيل اللبناني من جنوب لبنان إلى اندلاع حرائق عديدة في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود.