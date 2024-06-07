نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاعات الجوية الروسية تدمر 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 5 مناطق روسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 28 طائرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية، 11 منها فوق شبه جزيرة القرم و8 فوق بحر آزوف و6 فوق كوبان و2 فوق بيلغورود وواحدة فوق مقاطعة روستوف.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة "دمرت خلال الليلة الماضية 28 طائرة دون طيار أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم وبحر آزوف وإقليم كراسنودار ومقاطعتي بيلغورود وروستوف".

وأشارت إلى أن نظام كييف حاول خلال الليل وبمساعدة الطائرات دون طيار، تنفيذ هجمات إرهابية على أهداف فوق الأراضي الروسية.

كما تحاول القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي مهاجمة الحدود والمناطق الوسطى من روسيا باستخدام الطائرات دون طيار.

وفي معظم الحالات تتعرض المناطق الحدودية في بيلغورود، كورسك، بريانسك وشبه جزيرة القرم للهجوم بهذا النوع من الأسلحة. وبدورها تعمل وسائط الدفاع الجوي الروسية على التصدي لهجمات العدو.

وفي وقت سابق، أصيب مدني أثناء قصف القوات الأوكرانية لمقاطعة بيلغورود. كما أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرتين دون طيار غرب لوغانسك