فيليبو: ماكرون مجنون ويسرع التصعيد نحو حرب عالمية ثالثة

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أحمد جودة - القاهرة -

وصف زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي فلوريان فيليبو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه "مجنون بشكل كامل" متهما إياه بزيادة منسوب نهب الجيش الفرنسي وتسريع التصعيد نحو حرب عالمية ثالثة.

وكتب فيليبو في حسابه على منصة "إكس": "ماكرون.. إنه مجنون بشكل كامل! لقد أعلن عن نقل طائرات ميراج 2000-5 المقاتلة إلى أوكرانيا".

وأضاف فيليبو مستهجنا: "هذا القرار يزيد من منسوب نهب الجيش الفرنسي ويسرع التصعيد نحو الحرب العالمية الثالثة! بالإضافة إلى تدريب 4500 جندي أوكراني! يجب تحطيم هذا البرنامج العسكري في أسرع وقت ممكن!".

وأردف: "دعونا نخرج من حلف الناتو، دعونا نتخلص من هذه الأجندة الدموية! هذه الحرب ليست حربنا! نعم للسلام!".

ويوم أمس، صرح رئيس وزراء فرنسا غابرييل أتال، بأن بلاده لا تنوي إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، مؤكدا عدم وجود خطط من هذا القبيل، مخالفا بذلك تصريحات سابقة لرئيسه ماكرون بهذا الخصوص.

وفي السياق ذاته، اعتبر أتال خلال مقابلة تلفزيونية، أن مسألة إرسال مدربين إلى أوكرانيا "ليست من المحرمات"، وكشف أن هذه المسألة "موجودة على جدول الأعمال منذ شهر فبراير الماضي".