نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ضوضاء" في أجواء بولندا تزامنا مع عمليات للطيران الروسي بعيد المدى غربي أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية خفض "مستوى التهديد" بشن الطيران الروسي ضربات على المناطق المتاخمة، وإنهاء تحليق الطائرات البولندية والمتحالفة في أجواء البلاد.

وجاء في بيان "القيادة العملياتية" على منصة "إكس": "بلغنا أنه نظرا لانخفاض مستوى التهديد بشن ضربات صاروخية من قبل الطيران الروسي على المناطق المتاخمة لأراضينا، فقد تم إنهاء عمليات الطيران البولندي والطيران المتحالف في المجال الجوي البولندي، وعادت القوات والموارد التي جرى تعبئتها إلى الأنشطة العملياتية المعتادة".

وأضاف البيان: "لقد كانت ليلة إشغال للغاية لكامل منظومات الدفاع الجوي في بولندا، حيث عملت على تغطية هجوم صاروخي ضخم بعيد المدى من قبل روسيا على كامل أراضي أوكرانيا، بما في ذلك المناطق المتاخمة لبولندا".

وتابع البيان: "يراقب الجيش البولندي باستمرار الوضع على أراضي أوكرانيا ويبقى على استعداد دائم لضمان سلامة المجال الجوي البولندي".

وفي منشور سابق للقيادة العملياتية البولندية، ذكرت أن طائراتها مع الحلفاء بدأت العمل في المجال الجوي للبلاد ونبهت إلى أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة مستويات الضوضاء، خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد.

وأضافت: "لوحظ الليلة نشاط مكثف للطيران بعيد المدى الروسي يتعلق بضربات بصواريخ كروز وطائرات دون طيار من طراز "شاهد" وصواريخ باليستية ضد أهداف تقع في الأراضي الغربية لأوكرانيا".