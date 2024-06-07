العالم اليوم - المغرب.. اعتقال عدة أشخاص بعد فاجعة "الكحول الفاسدة"

انتم الان تتابعون خبر المغرب.. اعتقال عدة أشخاص بعد فاجعة "الكحول الفاسدة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 يونيو 2024 11:18 صباحاً - كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة في المغرب تفاصيل حادثة وفاة وإصابة عشرات الأشخاص بسبب "الكحول الفاسدة".

وقال المصدر، في بلاغ، إن النيابة العامة أصدرت أوامر للشرطة القضائية المختصة التابعة للدرك الملكي بفتح تحقيق في ظروف الواقعة، مما أسفر عن تقديم ثمانية أشخاص أمام النيابة العامة.

وأظهرت نتائج التحقيق أن الضحايا تناولوا مادة كحولية سامة تُدعى "الميثانول"، مما أدى إلى وفاة بعضهم، بينما تلقى البعض الآخر العلاج وغادر المستشفى، فيما لا يزال آخرون يتلقون العلاج.

كما أسفرت نتائج البحث المنجز أيضا، يضيف البلاغ، أن بعض الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه القضية قاموا بجلب المادة الكحولية المذكورة من محلات لإنتاج الكحول المركز وعمدوا إلى تسليمها لبعض مروجي هذه المادة المسكرة، والذين عملوا على بيعها لعدد من الأشخاص الذين كانوا بإحدى الحفلات، حيث تعرضوا مباشرة بعد تناولها لآلام مختلفة أدت إلى وفاة بعضهم.