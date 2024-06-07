نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف: مجموعة "بريكس" تدرس نحو 30 طلبا للتعاون من مختلف بلدان العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مجموعة "بريكس" تنظر حاليا في نحو 30 طلبا من دول مختلفة في العالم للتعاون.

وقال لافروف في بث "القناة الأولى": "تدرس "بريكس" حاليا نحو 30 طلبا من مختلف البلدان، كبيرة وصغيرة ومتوسطة، وهي تقترح إقامة أشكال مختلفة من التعاون".

وأفاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان منذ عدة أيام بأن بلاده ترغب بالانضمام إلى مجموعة "بريكس".

وفي مطلع العام الجاري باتت مجموعة "بريكس" تضم مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإثيوبيا بالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وتمثل مجموعة "بريكس" الآن 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة G7 البالغة 30%.