العالم اليوم - أسهم اليابان تغلق مستقرة قبل إعلان بيانات الوظائف بأميركا

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان تغلق مستقرة قبل إعلان بيانات الوظائف بأميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 يونيو 2024 12:24 مساءً - لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر نيكي الياباني، الجمعة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات تقرير مهم للوظائف الأميركية من المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم فضلا عن اجتماعي البنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان الأسبوع المقبل.

وأغلق المؤشر نيكي عند 38683.90 نقطة بانخفاض 0.05 بالمئة خلال اليوم، بينما ارتفع 0.44 بالمئة خلال الأسبوع.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، ارتفع 121 سهما وانخفض 104 أسهم.

واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا إلى حد كبير وسجل تراجعا طفيفا بلغ 0.08 بالمئة إلى 2755.03 نقطة. وخسر المؤشر 0.63 بالمئة من قيمته خلال الأسبوع.

ومن المتوقع أن يقدم تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركية المقرر صدوره في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش مؤشرات حول موعد خفض الفائدة في الولايات المتحدة.

وخفض البنك المركزي الأوروبي مساء أمس الخميس أسعار الفائدة لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات.

كما خفض بنك كندا الفائدة يوم الأربعاء لتصبح أوتاوا أول من يعكس مسار دورة التشديد الحالية ويبدأ سياسة التيسير النقدي بين أعضاء مجموعة السبع.

وانخفض سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست 0.78 بالمئة و2.29 بالمئة على التوالي. وتراجع سهم سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 0.58 بالمئة.

وهبط المؤشر الفرعي لقطاع المرافق 1.29 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو والتي يبلغ عددها 33.

وعلى الجانب الآخر، قفز سهم ليزرتك 4.87 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر نيكي.