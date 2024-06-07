الأمين العام للأمم المتحدة يندد بهجوم على قرية ود النورة في السودان

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أحمد جودة - القاهرة - ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشدة بهجوم ودة النورة في السودان.



وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة - إن "جوتيريش حث جميع الأطراف عن الامتناع عن أي هجمات يمكن أن تلحق الضرر بالمدنيين أو البنية التحتية المدنية"، مشددًا على أن الوقت حان للطرفين لوضع أسلحتها في جميع أنحاء السودان والالتزام بِطْرِيق نحو السلام المستدام.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أدان بشدة - أمس - الهجوم الذي شنته "قوات الدعم السريع" السودانية ضد قرية "ود النورة" بولاية الجزيرة وسط السودان، والذي أدى إلى سقوط أكثر من 100 مدني.

وأعرب الأمين العام عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذه المجزرة، وتمنياته للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل