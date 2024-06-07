نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكالة التعاون الكورية توقع اتفاقية لتعزيز التنمية المستدامة في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعت الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، وكالة التعاون الإنمائي الرسمية بكوريا الجنوبية، مذكرة تفاهم مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتنفيذ أنشطة ومبادرات مشتركة بشأن التعاون التنموي في بلدان ثالثة من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

قام رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي، وونسام تشانغ، بتوقيع مذكرة التفاهم مع السفير خالد عبد الرحمن، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية كوريا نيابة عن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في كوريا. حيث تم التوقيع خلال مؤتمر الشراكة المستقبلية الكورية الإفريقية الذي استضافته الوكالة الكورية للتعاون الدولي، كحدث جانبي رسمي على هامش القمة الكورية الإفريقية 2024، والذي أقيم في اليوم الرابع والخامس من شهر يونيو.

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، ستنفذ الوكالتان معا أنشطة التعاون الثلاثي والتي من شأنها تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان المستفيدة في إفريقيا. وسيركز التعاون الثلاثي على بناء قدرات مسؤولي الدول الأفريقية في مختلف المجالات، مثل الزراعة والري والرعاية الصحية، لمساعدتهم على مواجهة تحديات التنمية بشكل فعال من خلال الاستفادة من المعرفة التقنية وأفضل الممارسات والموارد في كل من مصر وكوريا. للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

و سيستمر هذا التعاون على مدار خمس سنوات من تاريخ توقيع المذكرة.

و قال السيد وونسام تشانغ، رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي، بأن كويكا تعمل بنشاط على تعزيز التعاون الثلاثي في قطاع التنمية، كما أعرب عن تطلعه إلى أن تسهم شراكة كويكا مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز نتائج التعاون فيما بين دول الجنوب في المنطقة.

ومن جانبه أكد السفير خالد حسن عبد الرحمن، سفير مصر في كوريا، أن دولة ذات أولوية ولديها خبرة فنية في مجالات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة، وستكون كويكا شريكًا رئيسيًا في جهود مصر لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في إفريقيا

وكالة التعاون الدولى الكورية (كويكا) هي وكالة حكومية كورية تابعة لوزارة الخارجية مسؤولة عن تنفيذ برامج المنح، تهدف كويكا إلى مكافحة الفقر ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان الشريكة حول العالم.

وتم افتتاح مكتب كويكا مصر في عام 1998. يوفر المكتب التعليم الفني للشباب في مصر ويدعم رقمنة الخدمات والأنظمة الحكومية في مصر، وينفذ برامج لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي ولتعزيز التمكين اللإقتصادي للمرأة ولدعم الفئات الضعيفة.