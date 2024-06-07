نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوي صافرات الإنذار في منطقة مدينة الناصرة لأول مرة منذ ديسمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن صافرات الإنذار دوت في محيط مدينة الناصرة في منطقة نوف الجليل وذلك للمرة الأولى منذ 2 ديسمبر، بعد رصد جسم مشبوه.

وذكرت الصحيفة أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في محيط مدينة الناصرة، مبينة أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية بعد رصد جسم مشبوه ويحقق الجيش الإسرائيلي إذا ما كان قد نجح في اعتراض الهدف.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب التنبيه الذي تم تفعيله في منطقة الوديان، اعترضت مروحية قتالية هدفا مشبوها. تم الاعتراض بطريقة خاضعة للرقابة وليس هناك خوف من وقوع حادث أمني".

وحسب المعلومات فإن المنطقة التي دوت فيها صفارات الإنذار هي تقريبا بعمق مدينة حيفا.