نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين: التجارة مع الدول الصديقة تمثل ثلاثة أرباع تجارتنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا على الرغم من العراقيل والعقوبات غير الشرعية لا زالت من كبار المشاركين في التجارة العالمية.

وأشار الرئيس الروسي، في كلمة بالجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إلى أن روسيا تعمل على هيكل الصادرات والاستيراد رغم الحواجز الغربية.

وقال بوتين إن "تجارة روسيا مع الدول الصديقة تمثل ثلاثة أرباع إجمالي حجم تجارتها"، معربا عن استعداد روسيا لعقد شراكات في المجال التكنولوجي.

وشدد على أن روسيا ستظل أحد المشاركين الرئيسيين في التجارة العالمية رغم كل العقبات والعقوبات، وقال: "روسيا تبقى أحد المشاركين الرئيسيين في التجارة العالمية وتعمل بنشاط على تطوير الخدمات اللوجستية وجغرافية التعاون، وكمثال على ذلك نمت علاقاتنا مع الدول الآسيوية بنسبة 60% من 2020 إلى 2023، ومع الشرق الأوسط تضاعفت تقريبا، ومع إفريقيا نمت بنسبة 69%، ومع أمريكا اللاتينية صعد بنسبة 42%".

وأضاف الرئيس الروسي أن حصة التعاملات بالعملات الأجنبية انخفضت بنحو مرتين، بالمقابل نما نصيب الروبل الروسي بثلاثة أضعاف في تسويات الاستيراد والتصدير.

وأكد أن روسيا ستواصل تطوير العلاقات والتعاون في إطار مجموعة "بريكس" ليس فقط في مجال الاقتصاد، ولكن في مجال الأمن وغيره من القطاعات.

ولفت بوتين إلى أنه يجري تطوير نظام مستقل للمدفوعات غير خاضع للضغوط السياسية والعقوبات داخل مجموعة "بريكس"، مرحبا بانضمام وسعي دول جديدة للانضام إلى مجموعة "بريكس".

وعن الاقتصاد العالمي، لفت الرئيس بوتين إلى وجود سباق حقيقي بين دول العالم لتعزيز سيادتها، إذ يشهد العالم نموا تكنولوجيا هائلا يغير جميع مجالات الحياة.