نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخاب ليبيا لتمثل إفريقيا في منظمة العمل الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم انتخاب ليبيا عضوا أصيلا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ممثلة عن قارة إفريقيا للفترة من 2024 إلى 2027، خلال أعمال الدورة الـ112 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف.

ويعكس هذا الترشح الجهود المستمرة لتعزيز دور ليبيا في الساحة الدولية، وتحسين أوضاع العمل والعمال داخل البلاد.

كما يبرز التزام ليبيا بدعم القضايا العمالية على المستوى الإفريقي والدولي، مما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.

ويعزز حصول ليبيا على هذا المنصب من قدرتها على المشاركة الفاعلة في صياغة سياسات العمل الدولية، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العمل في إفريقيا والعالم.