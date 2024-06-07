العالم اليوم - ميسي يحدد "أفضل فريق في العالم حاليا"

انتم الان تتابعون خبر ميسي يحدد "أفضل فريق في العالم حاليا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 يونيو 2024 05:18 مساءً - لم يتردد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الإشادة بريال مدريد الإسباني، بعد تحقيقه دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند الألماني مطلع الأسبوع.

وفي مقابلة مع صحيفة "إنفوباي" الأرجنتينية، كشف ميسي أن الفريق الملكي هو "أفضل فريق في العالم في الوقت الحالي".

وأضاف: "إذا كنت تتحدث عن النتائج، فريال مدريد الأفضل عالميا. إذا كنت تتحدث عن الأداء وإدارة المباريات، فأنا شخصيا أحب مانشستر سيتي (الإنجليزي) تحت قيادة جوسيب غوارديولا".

وتابع: "أعتقد أن أي فريق يقوده غوارديولا سيكون مميزا بسبب الطريقة التي يلعب بها".

من جهة أخرى، لم يستبعد اللاعب البالغ من العمر 36 عاما تواجده في كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، رغم أنه لم يقدم كذلك أي مؤشرات حول مشاركته المحتملة.

وأوضح: "يعتمد الأمر على ما أشعر به وكيف سأكون جسديا. سأكون واقعيا مع نفسي لمعرفة ما إذا كنت سأكون في مستوى التطلعات أم لا".