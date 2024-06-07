رئيس بوليفيا: بإمكاننا الاستفادة من قيمة الاقتصاد الروسي ودوره في العالم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس بوليفيا لويس آرسي مواجهة بلاده عددا من التحديات، مشيرا إلى أن هذا يدفع بوليفيا للتفكير في أن إمكانية انضمامها إلى "بريكس" تعتبر فرصة رائعة لتحقيق طموحاتها وتعزيز صناعاتها.

وقال الرئيس البوليفي في كلمته خلال الجلسة العامة لـ"منتدي سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي 2024": "عدد من البلدان أصبح ضحية للنمط المسيطر على مدى عقود ما أدى إلى أن بلادنا تنتج وتصدر مجموعة محددة من البضائع. فالاقتصاد البوليفي أصبح تابعا ومعتمدا على الآخرين".

وأشار آرسي إلى عدم تمكن بلاده في السابق من تغيير الأوضاع لتوسيع الاستعمار الجديد من سيطرته. "لهذا أصغت بلادنا لطموحات شعبنا وبدأنا في عملية التصنيع لتحقيق السيادة الوطنية. وإحلال الواردات يعتبر جزءا لا يتجزأ من أجندتنا منذ القرن الـ19".

وبين أن إمكانية الانضمام إلى "بريكس" تعتبر فرصة رائعة لتحقيق طموحاتنا وتعزيز صناعاتنا. وبإمكاننا الاستفادة من قيمة الاقتصاد الروسي ودوره في العالم الجديد.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمته:

نسعى لاستخدام عملاتنا الوطنية بين دولنا، لا يمكن أن نسمح لدولة واحدة بأن تكون المسيطرة على كل التسويات المالية.

يجب احترام كل الشعوب وعدم التدخل في شؤونها وقراراتها الوطنية التي ترمي إلى حماية مواردها الطبيعية، لهذا نعتبر التعددية القطبية هي مستقبل البشرية.

بناء العالم متعدد الأقطاب، من بينها ضرورة تأمين الغذاء لسكان العالم المتزايد باستمرار، وهو ما يحتاج تبادل التكنولوجيا الذي من شأنه رفع إنتاجية الزراعية وغيرها.

تشهد بلدان كثيرة أزمات في الفقر والجوع وهناك أموال كثيرة تصرف في بناء قواعد عسكرية في بلدان أخرى.