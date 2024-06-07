العالم اليوم - إدراج إسرائيل بقائمة عالمية لـ"مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 يونيو 2024 07:25 مساءً - أدرجت الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي في قائمة عالمية للجناة مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال، على خلفية الحرب التي تشنها على قطاع غزة.

والقائمة العالمية مدرجة في تقرير عن الأطفال والصراعات المسلحة، من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي في 14 يونيو الجاري.

وأثار القرار الدولي غضبا داخل إسرائيل، علما أنه أن يدخل حيز التنفيذ رسميا بحلول نهاية يونيو.

فقد قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدرج الجيش الإسرائيلي ضمن القائمة، واصفا القرار بأنه "مخز".

وتابع في بيان: "إنه قرار غير أخلاقي يساعد الإرهاب ويكافئ حماس. الشخص الوحيد الذي تم وضعه على القائمة السوداء اليوم هو الأمين العام. عار عليه!".

وأضاف إردان أنه جرى إبلاغه رسميا بالقرار، الجمعة.

كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن القرار "سيؤثر على علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة".

وأدت الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى مقتل ما يقترب من 37 ألف شخص، نحو ثلثهم من الأطفال، وفق السلطات الصحية في القطاع.