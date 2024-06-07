نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين: أكثر من 160 ألف شخص وقعوا عقودا طوعية مع قواتنا المسلحة منذ بداية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أكثر من 160 ألف شخص وقعوا عقودا طوعية مع القوات المسلحة الروسية منذ بداية العام الجاري.

وقال بوتين خلال الجلسة العامة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الجمعة: "منذ بداية العام، جاء أكثر من 160 ألف شخص إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري ووقعوا عقودا.. كل يوم يأتي نحو ألف شخص إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري طواعية".

وأضاف: "ليست هناك حاجة للتعبئة في روسيا؛ في العام الماضي جاء أكثر من 300 ألف شخص إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري ووقعوا عقودا، وهذا العام تجاوز العدد 160 ألفا (وقعوا عقودًا طوعية).

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد ذكّر في وقت سابق بأن الرئيس فلاديمير بوتين أعلن مرارا عدم وجود أي حاجة للتعبئة العسكرية في روسيا، مشددا على أن المشاركين في العملية العسكرية هم من المتطوعين حصرا.