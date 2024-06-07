نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استطلاع: 42% من الإسرائيليين يفضلون جانتس على نتنياهو في رئاسة الحكومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال 42% من الإسرائيليين إنهم يفضلون الوزير في حكومة الحرب بيني جانتس على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة في حال جرت انتخابات اليوم، مقابل 34% يفضلون نتنياهو لهذا المنصب.

فيما أشار الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إلى أن 24% من الإسرائيليين لا يملكون رأيًا محددًا بشأن الشخص المفضل لديهم لقيادة الحكومة.

وأشارت "معاريف" إلى أن الاستطلاع أجري من قبل معهد "لازار" على عينة عشوائية من 502 إسرائيلي وكان هامش الخطأ 4.4 %.

وتأتي نتائج الاستطلاع بالتزامن مع إعلان هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أنه من المتوقع أن يقدم غانتس استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية غدا السبت، وذلك في ظل تصاعد الخلاف الإسرائيلي بشأن إدارة الحرب على قطاع غزة.

وحتى صباح اليوم الجمعة، لم يحسم جانتس موقفه ولكن انسحابه من حكومة الطوارئ لا يعني سقوط الائتلاف الحكومي لأنه ليس جزءًا فيه، لكن سيؤدي إلى إنهاء تعريف "حكومة الطوارئ" وتعود الحكومة إلى ما كانت عليه قبل الحرب.