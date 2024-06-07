نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيسكوف: الولايات المتحدة تعتبر اللحظة الحالية فرصة تاريخية لتدمير روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح السكرتير الصحافي الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف بأن الولايات المتحدة التي تفقد موقعها القيادوأشار المتحدث باسم الكرملين في مقابلة مع وكالة "إر بي كا" الروسية إلى أن "أمريكا قوة اقتصادية عملاقة وهي أكبر دولة عسكرية، لكنهم يفقدون مواقعهم القيادية تدريجيا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنهم هم أنفسهم يقطعون الغصن الذي يجلسون عليه. وإن مراكز القوة الجديدة تنمو، والنظام (العالمي) برمته يتغير".

وقال بيسكوف: "في سعيها للحفاظ على مكانتها الرائدة، لا تحاول أمريكا فقط قمعنا. إنهم يعتقدون أن هذه اللحظة هي على ما يبدو أفضل لحظة تاريخية للتخلص منا"، مضيفا أن "أوكرانيا التي تدعمها الولايات المتحدة هي في الوقت نفسه أداة صغيرة جدا في هذا الصراع الوجودي".

ووفقا للسكرتير الصحافي الرئاسي، تختلف التوترات العالمية الحالية كثيرا عن أزمة الصواريخ الكوبية في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في الستينيات موضحا: "لقد كانت تلك حالة أزمة، حالة قوة قاهرة لنظامين مستقرين في عالم ثنائي القطب".

يذكر أن أزمة الصواريخ الكوبية كانت واحدة من أكثر الأزمات حدة خلال الحرب الباردة، وكانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على وشك الحرب باستخدام الأسلحة النووية، في أعقاب نشر الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى والقوات السوفيتية في كوبا ردا على نشر الصواريخ الأمريكية في تركيا، فضلا عن التهديد المتكرر بغزو كوبا من قبل القوات الأمريكية.

وبعد مفاوضات تعهد الاتحاد السوفيتي بسحب جميع الأسلحة من كوبا، باستثناء الأسلحة التقليدية، على أن تضمن الولايات المتحدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكوبا واحترام سلامتها الإقليمية وتقرر جعل هذا الجزء من الاتفاقية علنيا.

وفي ما يتعلق بمسألة الصواريخ الأمريكية في تركيا، تم التوصل إلى اتفاق سري على سحبها من هناك خلال الأشهر الأربعة - الخمسة المقبلة بعد الاتفاق الرسمي على هذه المسألة مع الجانب التركي وحلف شمال الأطلسي.ي في العالم، تعتبر اللحظة الحالية فرصتها التاريخية لسحق روسيا.