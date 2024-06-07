نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين: لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون قطب القوة الوحيد في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تكون القطب الوحيد في العالم، لأنها تنازلت عن قيادة الاقتصاد العالمي للصين.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "آر بي سي" التلفزيونية: "الآن لا يمكن أن يوجد مثل هذا القطب الوحيد، ولم يعد أحد لديه القوة الكافية للقيام بذلك، كيف يمكن لأمريكا أن "تسيطر" بالفعل على العالم كله وهي في المرتبة الثانية من حيث الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف بيسكوف للصحفيين، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، تعليقًا على تصريحات الرئيس الفرنسي: "السيد ماكرون يظهر الدعم المطلق لنظام كييف ويعلن استعداد الجمهورية الفرنسية للمشاركة المباشرة في الصراع العسكري".

وأكد بيسكوف، أن روسيا تعتبر تصريحات ماكرون استفزازية للغاية وتؤدي إلى تصعيد التوتر في القارة.

وسبق أن صرح ماكرون بأنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا الاتحادية الخطوط الأمامية وكان هناك طلب من أوكرانيا لإرسال قوات، مؤكدًا على أن "العديد من الدول" اتفقت مع موقف فرنسا بشأن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.