العالم اليوم - سنتكوم: الحوثي يطلق 4 صواريخ مضادة للسفن فوق البحر الأحمر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 يونيو 2024 12:24 صباحاً - قالت القيادة المركزية الأميركية إن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق تسيطر عليها في اليمن فوق البحر الأحمر.

وأضافت القيادة أنه لم تبلغ أي سفن أميركية أو تجارية أو تابعة للائتلاف عن وقوع إصابات أو أضرار.

من جهتها، أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفينتين في البحر الأحمر بطائرات مسيرة وصواريخ، دون أن يرد تأكيد حتى الآن من مصادر مستقلة عن وقوع هذه الهجمات.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في بيان بثه التلفزيون "نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وهما سفينة إلبيلا وسفينة أُول جنوة".

ولم يحدد سريع تاريخ تنفيذ العمليتين. ولم تتلق رويترز أي بلاغات عن حوادث في البحر الأحمر الجمعة.

ورفضت شركة شرق البحر المتوسط للملاحة (إيسترن مديتيرينيان ماريتايم)، التي تدير سفينة الحاويات إلبيلا التي ترفع علم مالطا، التعليق على هذه التقارير.

تنسيق مع الميليشيا العراقية

وكان قد قال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، إن الجماعة اليمنية "دشنت العمليات المشتركة مع فصائل عراقية"، فجر الخميس.

وقال في كلمة له إن الهجمات الحوثية المشتركة مع الفصائل العراقية والتي تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" ستتكثف خلال الفترة المقبلة.

كما زعم أن قواته استهدفت هذا الأسبوع 8 سفن، بينها سفن أميركية أو مرتبطة بأميركا، وأخرى قال إنها كانت متوجهة لموانئ إسرائيلية.

وأكد زعيم الميليشيا الحوثية:" لدينا خياراتنا في مواجهة المؤامرات، ونمتلك أوراقا ضاغطة على الأعداء وسنعمل في الأخير ما يلزم أن نعمله."