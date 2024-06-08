العالم اليوم - حرب المسيرات.. روسيا تدمر 25 وأوكرانيا تسقط 9 من أصل 13

انتم الان تتابعون خبر حرب المسيرات.. روسيا تدمر 25 وأوكرانيا تسقط 9 من أصل 13 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 يونيو 2024 10:21 صباحاً - كانت الليلة الفائتة استمرارا لحرب المسيرات بين أوكرانيا وروسيا، وتبادلتا إسقاط الطائرات المسيرة، حيث أعلنت موسكو عن تدمير 25 منها، بينما أعلنت كييف عن إسقاط 9 من أصل 13 مسيرة أطلقتها القوات الروسية باتجاه الأراضي الأوكرانية.

تفصيلا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوية أسقطت خلال الليلة الماضية 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 7 مناطق روسية.

وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، وفقا لموقع سبتونيك الإخباري الروسي.

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 25 مسيرة أوكرانية، منها مسيرتين فوق مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة واعتراض اثنتين فوق مقاطعة بيلغورود، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة بريانسك، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة تولا، و3 مسيرات فوق مقاطعة أستراخان، و5 مسيرات واعتراض 4 طائرات فوق القرم، واعتراض 6 مسيرات فوق إقليم كراسنودار".

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير زورقين أوكرانيين مسيرين كانا يتجهان نحو شبه جزيرة القرم.

وفي كييف، قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية ومجموعات "صائدي الطائرات المسيرة" المتنقلة أسقطت 9 من بين 13 طائرة مسيرة روسية فوق 4 مناطق في البلاد.

وذكرت في بيان أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا، ومنطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك بجنوب شرق البلاد، ومنطقة خاركيف في الشمال الشرقي.

كما تم إسقاط صاروخ من طراز إكس-59 أُطلق من منطقة كورسك الروسية، وفقا لرويترز.

وقال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك إن هجوم الطائرات المسيرة الذي وقع الليلة الماضية ألحق أضرارا بمبان تجارية وسكنية وخط للكهرباء.

ولم تتضح بعد التفاصيل حول الأضرار في المناطق الأخرى.