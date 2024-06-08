العالم اليوم - عمومية شعاع كابيتال تناقش عدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2023

انتم الان تتابعون خبر عمومية شعاع كابيتال تناقش عدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 يونيو 2024 12:24 مساءً - دعت شركة "شعاع كابيتال" مساهميها لحضور اجتماع جمعيتها العمومية يوم 28 يونيو الجاري، للنظر في مجموعة من القرارات الخاصة بها، والتي من بينها مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أربح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها.

وذكر إفصاح من الشركة المدرجة في سوق دبي المالي، أن الجمعية العمومية ستناقش أيضا قرار مجلس الإدارة بتعديل شروط وأحكام سندات بقيمة 150 مليون دولار مصدرة من قِبل شركة ذات غرض خاص تابعة لها، والتصديق عليها.

كما ستناقش الجمعية العمومية مجموعة أخرى من القرارات بحسب جدول الأعمال وأبرزها:

- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن عام 2023.

- تقرير مدقق الحسابات عن عام 2023.

- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن عام 2023.

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن عام 2023.

- مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023.

- تعيين مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.