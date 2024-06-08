العالم اليوم - غزة في اليوم 246.. غارات إسرائيلية بالمروحيات وقصف مدفعي عني

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 يونيو 2024 12:24 مساءً - شن الجيش الإسرائيلية، في اليوم 246 للحرب على غزة، غارة على محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح توقع عشرات الجرحى، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي عنيف شرقي المدينة تشارك فيه الطائرات المروحية.

كما تتعرض مناطق المغازي والنصيرات والزوايدة لقصف عنيف والدبابات تتقدم في مخيم البريج، بحسب ما ذكر مراسلنا. وفي وقت لاحق، أفاد مراسلنا بأن مخيم النصيرات ومنطقة الزوايدة تعرضتا لقصف عنيف شاركت به 5 مروحيات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي. وسمع دوي انفجارات عنيفة جدا في مخيم النصيرات، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي عشرات القذائف صوب المخيم. وقال مراسلنا إن 3 فلسطينيين سقطوا قتلى وجرح العشرات بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في محيط مستشفى الأقصى في دير البلح، فيما تقدمت دبابات إسرائيلية على شارع صلاح الدين شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع. وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية: في شمال القطاع: استهدفت المدفعية الإسرائيلية مدينة بيت حانون شمال القطاع.

مقتل مواطن فلسطيني جراء اطلاق نار من طائرة اسرائيلية مسيرة شمال بيت لاهيا شمال القطاع.

قصف مدفعي جنوبي وشرق مدينة غزة، بالتزامن مع اطلاق نيران من آليات الجيش الإسرائيلي.

مقتل 4 فلسطينيين من عائلة طافش بعد قصف منزل بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

مقتل 5 فلسطينيين وإصابه آخرين جراء استهداف منزل يعود لعائلة مهنا في الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. في المحافظة الوسطى: محاولات لتقدم الآليات الاسرائيلية في منطقة أبو العجين شرقي دير البلح وسط القطاع.

انتشال جثامين 4 فلسطينيين من منطقة الجعفراوي شرقي دير البلح ونقلهم إلى مستشفى الأقصى في المدينة.

مقتل فلسطيني جراء استهدافه على شارع صلاح الدين شرقي دير البلح.

قصف مدفعي شرقي مخيم المغازي ومناطق متفرقة من مخيم البريج وشرقي دير البلح وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع، ترافق مع إطلاق نار من الآليات شرقي دير البلح ومخيم البريج.

انتشال جثامين 6 فلسطينيين جراء استهداف منزل يعود لعائلة شاهين بمخيم البريج. في جنوب قطاع غزة: قصف مدفعي في بلدة القرارة شمال محافظة خان يونس وشرق المحافظة.

انتشال جثماني فلسطينيان قضيا برصاص قناص إسرائيلي بينهما طفل غربي مدينة رفح.

مقتل 9 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية طالت مناطق في شرقي خان يونس جنوبي القطاع، وتم نقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس.

اشتباكات ضارية وانفجارات في محيط حي قشطه ومنطقة الكراج الشرقي ومنطقة دوار العودة بمدينة رفح.

انتشال جثمانين متحللين مجهولين الهوية من حي البرازيل في رفح، مع تواصل الغارات والقصف المدفعي وسط وغربي مدينة رفح.

انتشال جثامين عدد من الضحايا دفنتها القوات الإسرائيلية تحت سواتر ترابية أقامتها في مخيم جباليا شمال غزة.

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