العالم اليوم - فيديو لوصول رهائن إسرائيليين محررين بعد عملية "النصيرات"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 يونيو 2024 03:24 مساءً - وثقت مقاطع فيديو وصول رهائن محررين إلى إسرائيل بعد نجاح عملية نوعية للجيش الإسرائيلي في تحريرهم من قبضة حركة حماس في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونشرت الصفحة الرسمية لإسرائيل على منصة "إكس" اللقطات الأولى لأحد الرهائن الإسرائيليات لدى حماس، بعد لحظات من تحريرها من قبل الجيش الإسرائيلي، السبت.

وأظهرت اللقطات نوعا أرغاماني، البالغة من العمر 25 عاما، وهي تلتقي بوالدها لأول مرة منذ أشهر، بعد تحريرها من قبل الجيش الإسرائيلي.

وكانت نوعا قد ظهرت في فيديو يظهر لحظة اعتقالها من قبل عناصر حماس، على دراجة نارية، خلال حضورها مهرجان موسيقي قرب غزة، يوم 7 أكتوبر، وهي لقطات انتشرت في الإعلام الإسرائيلي.

وأظهرت لقطات وصول الشاب المحتجز لدى حماس، ألموغ مائير، بمروحية تابعة للجيش الإسرائيلي، بعد تحريره.

وتم إنزال مائير وسط العامة، حيث احتفل بوصوله عدد من الإسرائيليين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تحرير أربعة رهائن أحياء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينهم نوعا، في عملية نوعية شاركت فيها عدة جهات أمنية إسرائيلية.

وقال الجيش إنه تم إنقاذ الرهائن من قبل قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك وقوات اليمام من موقعين منفصلين في قلب النصيرات.

ووصفت حالتهم الصحية بالجيدة وتم نقلهم إلى المركز الطبي "شيبا" في تل هشومير لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية.

ونشر الجيش أسماء الرهائن المحررين، فبالإضافة إلى نوعا أرغاماني (25 عاما)، تم تجرير ألموغ مئير جان (21 عاما)، وأندريه كوزلوف (27 عاما)، وشلومي زيف (40 عاما)، قائلا إن حماس اختطفتهم من مهرجان "نوفا" الموسيقي في 7 أكتوبر.