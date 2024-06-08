العالم اليوم - ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية في غزة الى 36801 قتيلا

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية في غزة الى 36801 قتيلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 يونيو 2024 03:24 مساءً - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، إن عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية العنيفة المستمر لليوم 246 على القطاع بلغ 63,801 قتيل.

وأضافت الوزارة، في التقرير الاحصائي اليومي لعدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 70 شهيدا و150 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأوضحت أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 36,801 قتيل و83,680 جريح، مضيفة أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وكان الجيش الإسرائيلي شن، في اليوم 246 للحرب على غزة، غارة على محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح توقع عشرات الجرحى، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي عنيف شرقي المدينة تشارك فيه الطائرات المروحية.

كما تعرضت مناطق المغازي والنصيرات والزوايدة لقصف عنيف والدبابات تتقدم في مخيم البريج، بحسب ما ذكر مراسلنا.

وفي وقت لاحق، أفاد مراسلنا بأن مخيم النصيرات ومنطقة الزوايدة تعرضتا لقصف عنيف شاركت به 5 مروحيات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي.

وذكرت مصادر طبية في غزة إن حصيلة الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة، اليوم السبت، بلغت 47 قتيلا وعشرات الجرحى.