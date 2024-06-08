العالم اليوم - ساسة إسرائيل يحتفون بعملية تحرير الرهائن.. هذا ما قالوه

انتم الان تتابعون خبر ساسة إسرائيل يحتفون بعملية تحرير الرهائن.. هذا ما قالوه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 يونيو 2024 03:24 مساءً - عبر عدد من الوزراء الإسرائيليين عن سعادتهم وشعورهم بـ"النصر" بعد الوصول إلى 4 رهائن إسرائيليين لدى حركة حماس وتحريرهم في منطقة النصيرات في وسط غزة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، "فرحة كبيرة والقلب ينفجر بالسعادة! نوا وإيما معًا مرة أخرى، كما عاد شلومي وأندريه وألموغ إلى المنزل لأحبائهم الذين كانوا ينتظرون ليلا ونهارا".

وأضاف كاتس، "سنواصل معًا لإعادتهم جميعًا. شكرًا وكل الاحترام لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك وقوات IMM البطولية الذين يخاطرون بحياتهم من أجل أقدس قضية على الإطلاق".

بدوره علق وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت على عملية تحرير الرهائن قائلا: "سنواصل القتال حتى يعود 120 رهينة إلى الوطن".

أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، فقد وجه امتنانه للقوات الأمنية التي قادت عملية النصيرات لتحرير الرهائن وقال "كل التقدير للقوات الأمنية على هذه العملية الجريئة التي قادت إلى إعادة المختطفين".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، السبت، تحرير أربعة رهائن أحياء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في عملية نوعية شاركت فيها عدة جهات أمنية إسرائيلية.

ونشر الجيش أسماء الرهائن المحررين: نوعا أرغاماني (25 عاما)، وألموغ مئير جان (21 عاما)، وأندريه كوزلوف (27 عاما)، وشلومي زيف (40 عاما)، قائلا إن حماس اختطفتهم من مهرجان "نوفا" الموسيقي في 7 أكتوبر.

ووصف الجيش حالة الرهائن المحررين بالجيدة وتم نقلهم إلى المركز الطبي "شيبا" في تل هشومير لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية.